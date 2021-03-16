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В Україні смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої – НАН

В Україні смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої – НАН

Київ • УНН

 • 16762 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Національній академії наук України заявили, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.

Цитата:

"Найбільше занепокоєння викликає стрімке зростання смертності. Попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей на добу. Але це число з’явилось у статистиці завдяки довнесенню до реєстру давніх смертельних випадків. Насправді середньотижневе число зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішнє ж число не пов’язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що спостережувана летальність лишається близько 2,5% після пікового значення 3,0% поблизу дат 1 лютого, коли реєстрували мінімальну кількість випадків хвороби.

Доповнення

Раніше у НАН попередили, що весняна хвиля COVID-19 в Україні може стати "національною катастрофою".

В Україні зафіксовано вже 1,477 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 15 березня, - 9,6 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2 тисяч, менше, як напередодні. Летальних випадків – 264.

Нагадаємо, голова МОЗу Максим Степанов заявив про суттєве збільшення кількості COVID-хворих за тиждень.

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