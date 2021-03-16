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В Украине смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней - НАН

В Украине смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней - НАН

Киев  •  УНН

 • 16758 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Национальной академии наук Украины заявили, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

Цитата:

"Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей за сутки. Но это число появилось в статистике благодаря довнесению в реестр давних смертельных случаев. На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдаемая летальность остается около 2,5% после пикового значения 3,0% вблизи дат 1 февраля, когда регистрировали минимальное количество случаев болезни.

Дополнение

Ранее в НАН предупредили, что весенняя волна COVID-19 в Украине может стать "национальной катастрофой" .

В Украине зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 15 марта, - 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне. Летальных случаев - 264.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил о существенном увеличении количества COVID-больных за неделю.

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