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У НАН попереджають, що весняна хвиля COVID-19 в Україні може стати "національною катастрофою"

У НАН попереджають, що весняна хвиля COVID-19 в Україні може стати "національною катастрофою"

Київ • УНН

 • 28388 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАН України.

Цитата:

“Весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою”, — сказав Галицький.

Деталі

За його прогнозом, весняна хвиля епідемії триватиме до середини травня, а її пік припаде на початок квітня. На піку щоденна кількість нових випадків може сягнути 40 тисяч, а щоденна кількість смертей — перевищити тисячу, особливо, якщо можливості системи охорони здоров’я будуть вичерпані.

“Висновки базуються на даних вивчення розвитку епідемії протягом весни-літа минулого року у країнах Північної півкулі та протягом літа-осені минулого року у країнах Південній півкулі. Ми встановили, що весняна хвиля епідемії обумовлена сезонним відновленням експресії основного вірусного рецептора — ангіотензин-перетворюючого ензиму (ферменту)-2 (ACE-2) — з початком зростання тривалості світлового дня. Причому велика кількість цього рецептора експресується саме епітелієм легень. Відповідно, відбувається різке (в сотні разів) зростання сприйнятливості, а легенева тканина стає основним об’єктом вірусної атаки", — пояснив Галицький.

Галицький зазначив, що інтенсивне проведення щеплень могло би стати на заваді стрімкому розвитку епідемії в Україні.

“Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже невисокі”, — сказав він.

“Руйнівний потенціал весняної хвилі епідемії COVID-19 очевидний. Ми попереджали ще з осені, ще до моменту виявлення більш вірулентних штамів, що весняна хвиля неминуча і супроводжуватиметься високою кількістю важких випадків, що потребуватимуть госпіталізації, а також високою летальністю. На жаль, нікого це не цікавило”, - відповів Галицький на запитання, чи можна ще встигнути запобігти катастрофічному сценарію розвитку епідемії в Україні.

Він наголосив, що стратегічний план протидії епідемії COVID-19 на державному рівні не створений. Так званий “адаптивний карантин” є хибним у самій своїй основі — зважаючи на час від моменту інфікування і до моменту, коли стає відомою кількість нових випадків чи кількість госпіталізацій, тим паче, до моменту посилення протиепідемічних заходів, а також на те, що суворіші заходи запроваджуються при перевищенні деяких рівнів, а не при виявленні загрозливих тенденцій, “адаптивний карантин” є дуже запізнілою реакцією і в принципі не може запобігати поширенню інфекції. З його слів, необхідно негайно вжити всіх можливих протиепідемічних заходів. 

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Тим часом в Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 10 березня, — 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих — за добу 4,2 тисячі. Також за добу - один з найвищих показників летальних випадків - 262.

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