В НАН предупреждают, что весенняя волна COVID-19 в Украине может стать "национальной катастрофой"

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"Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой", - сказал Галицкий.

Детали

По его прогнозу, весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля. На пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 000, а ежедневное количество смертей - превысить тысячу, особенно, если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны.

"Выводы основаны на данных изучения развития эпидемии в течение весны-лета прошлого года в странах Северного полушария и в течение лета-осени прошлого года в странах Южного полушария. Мы установили, что весенняя волна эпидемии обусловлена сезонным восстановлением экспрессии основного вирусного рецептора - ангиотензин-превращающего энзима (фермента)-2 (ACE-2) - с началом роста продолжительности светового дня. Причем большое количество этого рецептора экспрессируется именно эпителием легких. Соответственно, происходит резкий (в сотни раз) рост восприимчивости, а легочная ткань становится основным объектом вирусной атаки", - пояснил Галицкий.

Галицкий отметил, что интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине.

"Чтобы сбить весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", - сказал он.

"Разрушительный потенциал весенней волны эпидемии COVID-19 очевиден. Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, что весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, которые потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. К сожалению, никого это не интересовало", - ответил Галицкий на вопрос, можно еще успеть предотвратить катастрофический сценарий развития эпидемии в Украине.

Он отметил, что стратегический план противодействия эпидемии COVID-19 на государственном уровне не создан. Так называемый "адаптивный карантин" ошибочен в самой своей основе -беря во внимание время от момента инфицирования и до момента, когда становится известным количество новых случаев или количество госпитализаций, тем более, до момента усиления противоэпидемических мероприятий, а также то, что строгие меры вводятся при превышении некоторых уровней, а не при обнаружении угрожающих тенденций, "адаптивный карантин" является очень запоздалой реакцией и в принципе не может предотвращать распространение инфекции. По его словам, необходимо немедленно принять все возможные противоэпидемические мероприятия.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Между тем в Украине зафиксировано уже 1,425 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 марта, - 9 тыс., снова скачок по количеству случаев по сравнению с днем ранее. При этом также наблюдается резкое увеличение числа госпитализированных - за сутки 4,2 тысячи. Также за сутки - один из самых высоких показателей летальных исходов - 262.