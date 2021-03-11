В Україні вже 1,425 млн випадків COVID-19, за добу - 9 084
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 10 березня, - 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих - за добу 4,2 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"9 084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 250 осіб;
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- летальних випадків – 262;
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- одужало – 5 330 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 425 522 особи;
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- одужало – 1 210 246 осіб;
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- летальних випадків – 27 685;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 853 випадки;
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- Вінницька область – 659 випадків;
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- Волинська область – 171 випадок;
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- Дніпропетровська область – 339 випадків;
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- Донецька область – 276 випадків;
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- Житомирська область – 384 випадки;
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- Закарпатська область – 463 випадки;
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- Запорізька область – 249 випадків;
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- Івано-Франківська область – 533 випадки;
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- Київська область – 510 випадків;
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- Кіровоградська область – 68 випадків;
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- Луганська область – 67 випадків;
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- Львівська область – 600 випадків;
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- Миколаївська область – 143 випадки;
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- Одеська область – 588 випадків;
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- Полтавська область – 358 випадків;
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- Рівненська область – 267 випадків;
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- Сумська область – 185 випадків;
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- Тернопільська область – 355 випадків;
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- Харківська область – 558 випадків;
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- Херсонська область – 44 випадки;
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- Хмельницька область – 507 випадків;
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- Черкаська область – 254 випадки;
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- Чернівецька область – 587 випадків;
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- Чернігівська область – 66 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".