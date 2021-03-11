В Украине уже 1,425 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 084
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,425 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 марта, - 9 тысяч, снова скачок по количеству случаев по сравнению с днем ранее. При этом также наблюдается резкое увеличение числа госпитализированных - за сутки 4,2 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"9084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 4250 человек;
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- летальных случаев - 262;
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- выздоровели - 5330 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 106 464 (в том числе методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 425 522 лица;
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- выздоровели - 1 210 246 человек;
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- летальных исходов - 27 685;
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- проведения ПЦР-тестов - 7 235 711.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 442 ребенка и 348 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- Киев - 853 случая;
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- Винницкая область - 659 случаев;
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- Волынская область - 171 случай;
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- Днепропетровская область - 339 случаев;
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- Донецкая область - 276 случаев;
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- Житомирская область - 384 случая;
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- Закарпатская область - 463 случая;
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- Запорожская область - 249 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 533 случая;
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- Киевская область - 510 случаев;
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- Кировоградская область - 68 случаев;
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- Луганская область - 67 случаев;
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- Львовская область - 600 случаев;
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- Николаевская область - 143 случая;
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- Одесская область - 588 случаев;
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- Полтавская область - 358 случаев;
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- Ровенская область - 267 случаев;
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- Сумская область - 185 случаев;
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- Тернопольская область - 355 случаев;
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- Харьковская область - 558 случаев;
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- Херсонская область - 44 случая;
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- Хмельницкая область - 507 случаев;
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- Черкасская область - 254 случая;
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- Черновицкая область - 587 случаев;
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- Черниговская область - 66 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".