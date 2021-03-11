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В Украине уже 1,425 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 084

В Украине уже 1,425 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 084

Киев  •  УНН

 • 14391 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,425 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 марта, - 9 тысяч, снова скачок по количеству случаев по сравнению с днем ранее. При этом также наблюдается резкое увеличение числа госпитализированных - за сутки 4,2 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"9084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4250 человек;
  • летальных случаев - 262;
  • выздоровели - 5330 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 106 464 (в том числе методом ПЦР - 47 365, методом ИФА - 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 484).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 425 522 лица;
  • выздоровели - 1 210 246 человек;
  • летальных исходов - 27 685;
  • проведения ПЦР-тестов - 7 235 711.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 442 ребенка и 348 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев - 853 случая;
  • Винницкая область - 659 случаев;
  • Волынская область - 171 случай;
  • Днепропетровская область - 339 случаев;
  • Донецкая область - 276 случаев;
  • Житомирская область - 384 случая;
  • Закарпатская область - 463 случая;
  • Запорожская область - 249 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 533 случая;
  • Киевская область - 510 случаев;
  • Кировоградская область - 68 случаев;
  • Луганская область - 67 случаев;
  • Львовская область - 600 случаев;
  • Николаевская область - 143 случая;
  • Одесская область - 588 случаев;
  • Полтавская область - 358 случаев;
  • Ровенская область - 267 случаев;
  • Сумская область - 185 случаев;
  • Тернопольская область - 355 случаев;
  • Харьковская область - 558 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 507 случаев;
  • Черкасская область - 254 случая;
  • Черновицкая область - 587 случаев;
  • Черниговская область - 66 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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