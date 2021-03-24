В Україні наразі від COVID-19 помирають майже на 30% більше людей, ніж восени - НАН

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні смертність третьої хвилі майже на 30% перевищує показник осінньої хвилі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.

Цитата

“Спостережувана летальність дорівнює приблизно 2,5% серед виявлених хворих і майже на 30% перевищує показник осінньої хвилі”, — йдеться в прогнозі.

Окрім того, повідомляється, що на тлі пандемії у 2020 році відбулося зниження очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при народженні та при досягненні 65-ти років на величину від 0,5 до 1 року, порівняно з максимумами того ж року. Зниження ОТЖ при народженні було більшим серед жінок, а ОТЖ при досягненні 65-ти років — серед чоловіків. Скорочення ОТЖ у віці 65 років різко поглибилось у чоловіків, порівняно з жінками, на тлі епідемічної хвилі з піком у листопаді 2020 року.

“Відсоток виявлення нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів за останні 2 тижні зріс і склав 28,6% за новими виявленнями та 34,6% за позитивними тестами”, — зазначається в прогнозі.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, — 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу — 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу — 342.

У МОЗ повідомили, що в Україні середня летальність від COVID-19 становить 1,9%. Вище 2% є смертність в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях.

У НАНУ прогнозують зростання смертності від COVID-19 в Україні як мінімум до квітня.

Окрім того, у Національній академії наук України заявили, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої.

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