В Украине на сегодня хватает минудобрений для весенне-полевых работ - Минагрополитики

"На сегодня мы спокойны, ведь количество питательных веществ, удобрений, которая была необходима для проведения весенне-полевых работ, есть", - отметил Топчий.

По данным, которые представило Минагрополитики во время пресс-конференции, уровень обеспечения минеральными удобрениями составляет 88%.

"Аграрии имеют азотных удобрений около 648 тонн, соответственно до 89% от потребности проведения комплекса весенне-полевых работ, фосфорных 146 тонн - 83% от потребности работ и калийных 119 тонн с превышением по сравнению с прошлым годом в 86% к потребностям. Также, у нас еще есть время, комплекс весенне-полевых работ у нас продолжается еще до середины мая", - сказал Топчий.

По его словам, было существенно сокращено импорт минеральных удобрений из РФ. Были определенные опасения относительно возможностей дистрибьюторов, необходимого количества поставщиков и производителей минеральных удобрений, чтобы обеспечить ежегодно растущий объем в потребностях минеральных удобрениях.

Напомним, в Украине в рамках посевной кампании посеяли уже 32 тыс. га.