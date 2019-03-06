Ранніми зерновими засіяли вже 32 тисяч га
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні у рамках посівної кампанії посіяли вже 32 тис. га. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій під час круглого столу, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"Цього року завдяки сприятливим погодним умовам посівна кампанія розпочалася рівно на місяць раніше, ніж минулого року. Станом на 5 березня, вже посіяно 32 тис. га", - повідомила прес-служба за посиланням на слова Топчія.
За його словами, ранні польові роботи і раннє відновлення вегетації прогнозують гарні перспективи на нинішній аграрний рік.
Крім того, в Україні продовжується підживлення озимих культур. За даними міністерства, станом на сьогодні здійснено підживлення на близько 4 млн га.
"Так, на сьогодні підживлення здійснено на площі близько 4 млн га (53-54% від посіяного). Водночас, в деяких областях озимі культури ще знаходяться під снігом, тому підживлення там буде виконано пізніше", - додали у Мінагрополітики.
Нагадаємо, в областях України розпочали посів ранніх ярих зернових культур.
Як повідомляв УНН, за прогнозами Мінагрополітики, експорт зернових цього маркетингового року, за прогнозами Міністерства аграрної політики, складе 49 млн тонн.