В Україні почато посів ярих зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В областях України розпочали посів ранніх ярих зернових культур. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.
"Станом на 4 березня у 5 областях України розпочато посів ранніх ярих зернових та зернобобових, який проведено на площі 22,5 тис. га, або 1% до прогнозу (7,2 млн га)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, посіяно:
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- ярого ячменю – 11,6 тисяч га;
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- пшениці – 0,3 тис. га;
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- вівса – 0,2 тис. га;
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- гороху – 10,4 тис. га.
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Крім того, як уточнили Міністерстві, також продовжується підживлення озимих культур на зерно, яке проведено на площі 3,8 млн га, або 50% до прогнозу. У 2018 році – на площі 1,2 млн га.
"Так, підживлено:
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- озимої пшениці – 3,1 млн га або 49%;
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- озимого жита – 25,6 тис. га або 22%;
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- озимого ячменю – 606,5 тис. га або 60%", - уточнили у Мінагрополітики.
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Також озимий ріпак підживлений на площі 967,9 тис. га, або 75%, додали у Міністерстві.
Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, експорт зернових цього маркетингового року, за прогнозами Міністерства аграрної політики, складе 49 млн тонн.