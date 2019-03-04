В Украине начато посев яровых зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В областях Украины начали посев ранних яровых зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.
"По состоянию на 4 марта в 5 областях Украины начат посев ранних яровых зерновых и зернобобовых, проведенный на площади 22,5 тыс. га, или 1% к прогнозу (7,2 млн га)", - говорится в сообщении.
В частности, посеяно:
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- ярового ячменя - 11,6 тысяч га;
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- пшеницы - 0,3 тыс. га;
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- овса - 0,2 тыс. га;
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- гороха - 10,4 тыс. га.
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Кроме того, как уточнили Министерстве, также продолжается подкормка озимых культур на зерно, которая проведена на площади 3,8 млн га, или 50% к прогнозу. В 2018 году - на площади 1,2 млн га.
"Так, подкормлено:
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- озимой пшеницы - 3,1 млн га или 49%;
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- озимой ржи - 25,6 тыс. га или 22%;
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- озимого ячменя - 606,5 тыс. га или 60% ", - уточнили в Минагрополитики.
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Также озимый рапс подпитан на площади 967,9 тыс. га, или 75%, добавили в Министерстве.
Напомним, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых в текущем маркетинговом году, по прогнозам Министерства аграрной политики, составит 49 млн тонн.