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Ранними зерновыми засеяли уже 32 тысяч га

Киев  •  УНН

 • 10785 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине в рамках посевной кампании посеяли уже 32 тыс. га. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий во время круглого стола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"В этом году благодаря благоприятным погодным условиям посевная кампания началась ровно на месяц раньше, чем в прошлом году. По состоянию на 5 марта, уже посеяно 32 тыс. га", - сообщила пресс-служба по ссылке на слова Топчия.

По его словам, ранние полевые работы и раннее восстановление вегетации прогнозируют хорошие перспективы на нынешний аграрный год.

Кроме того, в Украине продолжается подкормка озимых культур. По данным министерства, на сегодня осуществлено подпитки на около 4 млн га.

"Так, сегодня подпитки осуществлено на площади около 4 млн га (53-54% от посеянного). В то же время, в некоторых областях озимые культуры еще находятся под снегом, поэтому подпитки там будет выполнено позже", - добавили в Минагрополитики.

Напомним, в областях Украины начали сев ранних яровых зерновых культур.

Как сообщал УНН, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых в текущем маркетинговом году, по прогнозам Министерства аграрной политики, составит 49 млн тонн.

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