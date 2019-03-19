В Україні на сьогодні вистачає міндобрив для весняно-польових робіт - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні на сьогодні є необхідна кількість поживних речовин, добрив для проведення весняно-польових робіт. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні ми спокійні, адже та кількість поживних речовин, добрив, яка була необхідна для проведення весняно-польових робіт, є", - зазначив Топчій.
За даними, які надало Мінагрополітики під час прес-конференції, рівень забезпечення мінеральними добривами становить 88%.
"Аграрії мають азотних добрив близько 648 тонн, відповідно до 89% до потреби проведення комплексу весняно-польових робіт, фосфорних 146 тонн - 83% до потреби робіт та калійних 119 тонн з перевищенням у порівняні з минулим роком у 86% до потреб. Також, у нас ще є час, комплекс весняно-польових робіт у нас триває ще до середини травня", - сказав Топчій.
За його словами, було суттєво скорочено імпорт мінеральних добрив з РФ. Були певні побоювання стосовно можливостей дистриб'юторів, необхідної кількості постачальників та виробників мінеральних добрив, аби забезпечити щорічно зростаючий обсяг у потребах мінеральних добривах.
Нагадаємо, в Україні у рамках посівної кампанії посіяли вже 32 тис. га.