В Украине почти 27% выросли поступления от ЕСВ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За десять месяцев этого года поступления ЕСВ в бюджет составили 163,9 млрд грн, что на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГФС.
"В течение января-октября текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 163,9 млрд грн, что на 34,7 млрд грн, или на 26,8% больше января-октября прошлого года", - сообщили в ГФС.
В частности, в октябре 2018 года поступило 18,7 млрд грн единого взноса. По сравнению с октябрем 2017 года этот показатель вырос на 3,5 млрд грн, или на 23%.
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В ГФС напомнили, что единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.
Напомним, ранее Кабинет министров одобрил увеличение с 1 января 2019 года максимальной величины базы начисления ЕСВ с 55 тыс. 845,5 грн до 104 тыс. 325 грн или 25 минимальных зарплат.