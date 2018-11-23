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В Україні на майже 27% зросли надходження від ЄСВ

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За десять місяців цього року надходження  ЄСВ до бюджету сягнули 163,9 млрд грн, що на 26,8% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДФС.

"Протягом січня-жовтня поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 163,9 млрд грн. Це на 34,7 млрд грн, або на 26,8% більше січня-жовтня минулого року", - повідомили у ДФС.

Зокрема, у жовтні 2018 року надійшло 18,7 млрд грн єдиного внеску. Порівняно з жовтнем 2017 року цей показник зріс на 3,5 млрд грн, або на 23%.

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У ДФС нагадали, що єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив збільшення з 1 січня 2019 року максимальної величини бази нарахування ЄСВ з 55 тис. 845,5 грн до 104 тис. 325 грн або 25 мінімальних зарплат.

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