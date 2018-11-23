В Україні на майже 27% зросли надходження від ЄСВ

КИЇВ. 23 листопада. УНН. За десять місяців цього року надходження ЄСВ до бюджету сягнули 163,9 млрд грн, що на 26,8% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДФС.