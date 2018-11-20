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Отримання субсидії залежить від сплати ЄСВ

Отримання субсидії залежить від сплати ЄСВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Державна фіскальна служба пояснила основні норми сплати загальнообов'язкого податку - єдиного соціального внеску - задля отримання субсидії на оплату комунальних рахунків. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Закарпатській області, передає УНН. 

“Позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли особи та/або за особу на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують єдиний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина”, — йдеться у роз’ясненні.

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Частиною першою статті 10 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” визначено категорію платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає органу доходів і зборів за місцем проживання заяву за відповідною формою, копію трудової книжки (за наявності), виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5) та копію документа, що посвідчує особу, а члени особистого селянського господарства надають також документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві.

Орган фіскальної служби відмовляє в укладенні Договору у разі, якщо особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, не відповідає вимогам щодо осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, надала неповні або недостовірні відомості, раніше уклала Договір, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені Договором умови, бажає укласти Договір на термін менше одного року (крім Договорів одноразової сплати). В інших випадках відмова не допускається.

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Договір є правовим документом, у якому сторони визначили свої права й обов’язки, виконання яких сторонами Договору є обов’язковим. Договір може бути достроково розірваний за умов, які визначені частиною восьмою статті 10 Закону № 2464.

Якщо укладений Договір достроково припинено або не виконано умови Договору, штрафні санкції за такі порушення не передбачено, а звіт подається за періоди, за які сплачено страхові кошти. При цьому особам, які не виконали умови Договору та виявили бажання знову брати участь у добровільному страхуванні, надалі в укладенні Договору буде відмовлено.

Нагадаємо, Кабмін розширив коло отримувачів субсидій. Крім того, заробітчан зобов’яжуть декларувати доходи заради субсидій. Також Кабмін схвалив збільшення бази нарахування ЄСВ. Раніше у ДФС розповіли, як подавати звітність і сплачувати ЄСВ.

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Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (скор. ЄСВ) — консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється у системі загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі.

Основні положення, що визначають порядок збору ЄСВ, встановлені Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” № 2464-VI від 08.07.2010 (набрав чинності з 01.01.2011).

ЄСВ підлягає сплаті до Пенсійного фонду України. Він замінив собою чотири раніше існуючих обов’язкових державних соціальних збори: пенсійний, “безробіття”, соцстрах (лікарняні), “нещасний випадок”. Ставки ЄСВ диференціювалися в залежності від виду платника, а також в залежності від класів професійного ризику виду діяльності.

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У 2018 році мінімальний страховий внесок за місяць становить 819,06 грн та мінімальний страховий внесок за квартал — 2457,18 грн. Він є однаковим для таких категорій платників: ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОП, які обрали загальну систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства.

Варто зазначити, що на виплату субсудій у 2019 році у проекті держбюджету передбачено 55 млрд грн, за реальної потреби - 100 млрд грн. Крім того, вкрай економний бюджет на наступний рік не дозволяє провести індексацію зарплат для працівників бюджетної сфери, зокрема, вчителів

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