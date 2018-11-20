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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Получение субсидии зависит от уплаты ЕСВ

Получение субсидии зависит от уплаты ЕСВ

Киев  •  УНН

 • 36296 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Государственная фискальная служба объяснила основные нормы уплаты общеобязательного налога - единого социального взноса - для получения субсидии на оплату коммунальных счетов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Закарпатской области, передает УНН.

“Положительное решение комиссии о назначении жилищной субсидии может быть принято только в случае, когда лица и/или лицо на момент назначения жилищной субсидии платят единый взнос в размере не менее минимального в течение двух месяцев подряд перед днем ​​обращения за назначением жилищной субсидии или уплачивают единый взнос в размере не менее минимального в течение двух месяцев подряд перед месяцем, в котором жилищная субсидия назначается без обращения гражданина”, - говорится в разъяснении.

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Частью первой статьи 10 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464 “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” определена категория плательщиков, имеющих право на добровольную уплату единого взноса.

Лицо, которое изъявило желание участвовать в системе добровольного страхования, подает органу доходов и сборов по месту жительства заявление по соответствующей форме, копию трудовой книжки (при наличии), выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5) и копию документа, удостоверяющего личность , а члены личного крестьянского хозяйства предоставляют также документ, подтверждающий их членство в таком хозяйстве.

Орган фискальной службы отказывает в заключении договора в том случае, если лицо подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию, не соответствует требованиям в отношении лиц, имеющих право на добровольную уплату единого взноса, предоставило неполные или недостоверные сведения, ранее заключило договор, действие которого прекращено или по которому не выполнены предусмотренные Договором условия, желает заключить договор на срок менее одного года (кроме договоров единовременной уплаты). В других случаях отказ не допускается.

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Договор является правовым документом, в котором стороны определили свои права и обязанности, выполнение которых сторонами Договора является обязательным. Договор может быть досрочно расторгнут на условиях, определенных частью восьмой статьи 10 Закона № 2464.

Если заключен договор досрочно прекращены или не выполнены условия договора, штрафные санкции за такие нарушения не предусмотрены, а отчет подается за периоды, за которые уплачены страховые средства. При этом лицам, которые не выполнили условия договора и выразили желание вновь участвовать в добровольном страховании, в дальнейшем в заключении договора будет отказано.

Напомним, Кабмин расширил круг получателей субсидий . Кроме того, работников обяжут декларировать доходы ради субсидий. Также Кабмин одобрил увеличение базы начисления ЕСВ . Ранее в ГФС рассказали, как подавать отчетность и уплачивать ЕСВ.

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Единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (сокр. ЕСВ) — консолидированный страховой взнос в Украине, сбор которого осуществляется в системе общеобязательного государственного страхования в обязательном порядке и на регулярной основе.

Основные положения, определяющие порядок сбора ЕСВ, установленные Законом Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” № 2464-VI от 08.07.2010 (вступил в силу с 01.01.2011).

ЕСВ подлежит уплате в Пенсионный фонд Украины. Он заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, по “безработицн”, соцстрах (больничные), “несчастный случай”. Ставки ЕСВ дифференцировались в зависимости от вида плательщика, а также в зависимости от классов профессионального риска вида деятельности.

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В 2018 году минимальный страховой взнос за месяц составляет 819,06 грн и минимальный страховой взнос за квартал — 2457,18 грн. Он одинаков для таких категорий плательщиков: ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения, ООО, избравших общую систему налогообложения, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и членов фермерского хозяйства.

Стоит отметить, что на выплату субсудий в 2019 году в проекте госбюджета предусмотрено 55 млрд грн, при реальной необходимости — 100 млрд грн. Кроме того, крайне экономный бюджет на следующий год не позволяет провести индексацию зарплат для работников бюджетной сферы, в частности, учителей.

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