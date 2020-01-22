В Украине на 28% возросло количество профзаболеваний у работников

"В прошлом году Фондом соцстрахования зарегистрировано 2410 профессиональных заболеваний, на которые составлены акты по форме П-4. Количество установленных профзаболеваний среди украинских работников выросло более чем на 28% по сравнению с 2018 годом", - указали в ведомстве.

Как отмечается, основными причинами приобретения профессиональных заболеваний является несовершенство механизмов и рабочего инструмента, несовершенство технологического процесса и неэффективность работы средств индивидуальной защиты.

Ранее соцстрах подсчитал "подопечных" работников в Украине.

Напомним, из-за травм на производстве в прошлом году умерли 410 работников.