Соцстрах підрахував кількість "підопічних" працівників в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У 2019 році кількість застрахованих працівників в Україні перевищила 12,5 млн осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду соцстрахування.
"Понад 12,5 млн працюючих є застрахованими особами та знаходяться під опікою Фонду соцстрахування. Зазначені особи в разі настання страхового випадку в період роботи отримують від Фонду допомоги, страхові виплати, медичні і соціальні послуги", - вказали у Фонді.
Також вказано, що загалом упродовж 2019 року допомоги та страхові виплати від Фонду отримали понад 2,6 млн осіб.