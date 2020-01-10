Лікарняні та декретні за рік нарахували для 2,4 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Лікарняні та декретні у 2019 році було нараховано 2,4 млн працюючих українців. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування України.
"Фонд соціального страхування України упродовж 2019 року направив на фінансування лікарняних, допомог по вагітності та пологах і на поховання 14,5 млрд гривень. Загалом у минулому році страхувальники подали заяви-розрахунки на фінансування матеріального забезпечення для 2 424 431 застрахованої особи", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підставою для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок.
Нагадаємо, на соцдопомоги цього року спрямували вже 4,1 млрд грн.