Больничные и декретные за год начислили для 2,4 млн украинцев

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110920 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113528 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112022 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124603 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104212 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107429 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107661 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131791 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130586 просмотра

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Больничные и декретные за год начислили для 2,4 млн украинцев

Больничные и декретные за год начислили для 2,4 млн украинцев

Киев  •  УНН

 • 17056 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Больничные и декретные в 2019 году было начислено 2,4 млн работающих украинцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.

"Фонд социального страхования Украины на протяжении 2019 года направил на финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение 14,5 млрд гривен. Всего в прошлом году страхователи подали заявления-расчеты на финансирование материального обеспечения для 24 244 31 застрахованного лица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основанием для начисления Фондом материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет.

Напомним, на соцпомощи в этом году направили уже 4,1 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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