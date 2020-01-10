Больничные и декретные за год начислили для 2,4 млн украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Больничные и декретные в 2019 году было начислено 2,4 млн работающих украинцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
"Фонд социального страхования Украины на протяжении 2019 года направил на финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение 14,5 млрд гривен. Всего в прошлом году страхователи подали заявления-расчеты на финансирование материального обеспечения для 24 244 31 застрахованного лица", - говорится в сообщении.
Как отмечается, основанием для начисления Фондом материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет.
Напомним, на соцпомощи в этом году направили уже 4,1 млрд грн.