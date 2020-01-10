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На соцдопомоги цього року спрямували вже 4,1 млрд грн

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КИЇВ. 10 січня. УНН. З 1 по 8 січня Міністерство соціальної політики спрямувало в регіони 4,1 млрд грн на виплату соціальних допомог населенню. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"З 1 по 8 січня Міністерство соціальної політики спрямувало в регіони 4,1 млрд грн на виплату соціальних допомог населенню. Гроші підуть за новим механізм фінансування соціальних виплат (бюджетна програма замість субвенцій), що дозволить видавати гроші населенню набагато швидше", - йдеться у повідомленні.

Музиченко пояснив, що “відповідно до заявок обласних державних адміністрацій, гроші були перераховані в регіони – а саме: місцевим органам соціального захисту населення, які наразі здійснюють виплати населенню через банки і пошту".

"Таким чином, вже найближчими днями одержувачі виплат можуть очікувати на відповідні виплати. В перспективі це рішення щодо зміни механізму фінансування соціальних виплат – коли змінено джерело фінансування з субвенції регіонам на відповідні бюджетні програми - дозволить громадянам отримувати кошти ще на декілька днів раніше”, - наголосив заступник міністра.

Мінсоцполітики нагадало, що з 1 січня 2020 року отримало від Мінфіну контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджетні програми.

Українські Національні Новини

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