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Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соцвиплат

Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соцвиплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністерство соціальної політики з 2020 року змінило механізм фінансування соціальних виплат, що має дозволити видавати гроші населенню набагато швидше. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.

"З 1 січня 2020 року Міністерство соціальної політики отримало від Міністерства фінансів контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджетні програми", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, йдеться про допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, при народженні дитини, одиноким матерям та ін., а також виплату пільг і житлових субсидій на ЖКП та придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу у грошовій формі.

“Завдяки прийнятим рішенням, з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні видатки за 1-3 дні”, – зазначив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінився розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум.

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