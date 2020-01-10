Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соцвиплат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністерство соціальної політики з 2020 року змінило механізм фінансування соціальних виплат, що має дозволити видавати гроші населенню набагато швидше. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.
"З 1 січня 2020 року Міністерство соціальної політики отримало від Міністерства фінансів контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджетні програми", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, йдеться про допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, при народженні дитини, одиноким матерям та ін., а також виплату пільг і житлових субсидій на ЖКП та придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу у грошовій формі.
“Завдяки прийнятим рішенням, з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні видатки за 1-3 дні”, – зазначив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінився розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум.