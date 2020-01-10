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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111712 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 126926 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105006 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107865 просмотра

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На соцпомощи в этом году направили уже 4,1 млрд грн

На соцпомощи в этом году направили уже 4,1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 17931 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. С 1 по 8 января Министерство социальной политики направило в регионы 4,1 млрд грн на выплату социальных пособий населению. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"С 1 по 8 января Министерство социальной политики направило в регионы 4,1 млрд грн на выплату социальных пособий населению. Деньги пойдут по новому механизм финансирования социальных выплат (бюджетная программа вместо субвенций), что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее", - говорится в сообщении.

Музыченко пояснил, что "согласно заявкам областных государственных администраций, деньги были перечислены в регионы - а именно: местным органам социальной защиты населения, которые сейчас осуществляют выплаты населению через банки и почту".

"Таким образом, уже в ближайшие дни получатели выплат могут ожидать соответствующие выплаты. В перспективе это решение по изменению механизма финансирования социальных выплат - когда смена источника финансирования с субвенции регионам на соответствующие бюджетные программы - позволит гражданам получать средства еще на несколько дней раньше", - подчеркнул замминистра.

Минсоцполитики напомнило, что с 1 января 2020 года получило от Минфина контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций на бюджетные программы.

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