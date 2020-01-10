На соцпомощи в этом году направили уже 4,1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С 1 по 8 января Министерство социальной политики направило в регионы 4,1 млрд грн на выплату социальных пособий населению. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"С 1 по 8 января Министерство социальной политики направило в регионы 4,1 млрд грн на выплату социальных пособий населению. Деньги пойдут по новому механизм финансирования социальных выплат (бюджетная программа вместо субвенций), что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее", - говорится в сообщении.
Музыченко пояснил, что "согласно заявкам областных государственных администраций, деньги были перечислены в регионы - а именно: местным органам социальной защиты населения, которые сейчас осуществляют выплаты населению через банки и почту".
"Таким образом, уже в ближайшие дни получатели выплат могут ожидать соответствующие выплаты. В перспективе это решение по изменению механизма финансирования социальных выплат - когда смена источника финансирования с субвенции регионам на соответствующие бюджетные программы - позволит гражданам получать средства еще на несколько дней раньше", - подчеркнул замминистра.
Минсоцполитики напомнило, что с 1 января 2020 года получило от Минфина контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций на бюджетные программы.