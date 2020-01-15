Соцстрах подсчитал "подопечных" работников в Украине

"Более 12,5 млн работающих являются застрахованными лицами и находятся под опекой Фонда соцстрахования. Указанные лица при наступлении страхового случая в период работы получают от Фонда помощь, страховые выплаты, медицинские и социальные услуги", - указали в Фонде.

Также указано, что в целом в течение 2019 года помощи и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн человек.