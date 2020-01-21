Через травми на виробництві торік померли 410 працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні у минулому році на виробництві постраждали 4 394 працівники, смертельні травми отримали 410 працівників. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування України.
"За підсумками 2019 року Фондом соцстраху зареєстровано 4 394 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві. Це на 411 осіб або 8,6% менше, ніж за підсумками 2018 року", - вказали у Фонді.
Водночас, кількість смертельно травмованих працівників, як зазначається, "зросла порівняно з 2018 роком на 60 осіб та становить 410 випадків".
Нагадаємо, станом на вересень минулого року, на виробництві поменшало нещасних випадків на 8,5%.