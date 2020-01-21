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Через травми на виробництві торік померли 410 працівників

Київ • УНН

 • 13482 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні у минулому році на виробництві постраждали 4 394 працівники, смертельні травми отримали 410 працівників. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування України.

Через травми на виробництві торік померли 410 працівників

"За підсумками 2019 року Фондом соцстраху зареєстровано 4 394 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві. Це на 411 осіб або 8,6% менше, ніж за підсумками 2018 року", - вказали у Фонді.

Водночас, кількість смертельно травмованих працівників, як зазначається, "зросла порівняно з 2018 роком на 60 осіб та становить 410 випадків".

Нагадаємо, станом на вересень минулого року, на виробництві поменшало нещасних випадків на 8,5%.

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