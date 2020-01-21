Из-за травм на производстве за год умерли 410 работников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине в прошлом году на производстве пострадали 4394 работникаи, смертельные травмы получили 410 работников. Об этом сообщили УНН в пресс-служба Фонде социального страхования Украины.
"По итогам 2019 года Фондом соцстраха зарегистрировано 4394 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Это на 411 человек или 8,6% меньше, чем по итогам 2018-го", - указали в Фонде.
В то же время, количество смертельно травмированных работников, как отмечается, "выросло по сравнению с 2018 годом на 60 человек и составляет 410 случаев".
Напомним, по состоянию на сентябрь прошлого года, на производстве уменьшилось несчастных случаев на 8,5%.