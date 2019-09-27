На виробництві поменшало нещасних випадків на 8,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За вісім місяців кількість страхових нещасних випадків на виробництві в Україні зменшилась на 8,5%, при цьому смертельних випадків стало більше на 4,6%. Про це повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування, передає УНН.
"За підсумками січня–серпня цього року кількість страхових нещасних випадків на виробництві зменшилась на 8,5% – з 3 161 у тому ж періоді 2018 року до 2 893 у 2019-му. Водночас, кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 4,6% та склала 250 осіб", - йдеться у у повідомленні.
Зазанчається, що найбільше нещасних випадків сталося у Дніпропетровський області (15,8% від загальної кількості по Україні), у місті Києві (11,3%) та у Донецькій області (10,6%).
Також повідомляється, що найчастіше причинами нещасних випадків стає падіння працівника під час пересування – 24,1% (562 постраждалих), травми через обертання деталей машин і механізмів – 12,7% (297 випадків), ДТП – 8,4% (197 осіб), падіння з висоти – 7,7% (179 страхових випадків), навмисне вбивство чи травма – 5,5% (128 осіб) та обвал – 4,1% (96 випадків).
Нагадаємо, що спад промислового виробництва у серпні сягнув 1,6%.