На производстве уменьшилось несчастных случаев на 8,5%

"По итогам января-августа этого года количество страховых несчастных случаев на производстве уменьшилось на 8,5% - с 3161 в том же периоде 2018 года до 2893 в 2019-м. Вместе с тем, количество смертельно травмированных увеличилось на 4,6% и составила 250 человек", - говорится в в сообщении.

Зазанчаеться, что больше всего несчастных случаев произошло в Днепропетровский области (15,8% от общего количества по Украине), в Киеве (11,3%) и в Донецкой области (10,6%).

Также сообщается, что чаще всего причинами несчастных случаев становится падение работника во время передвижения - 24,1% (562 пострадавших), травмы из-за вращения деталей машин и механизмов - 12,7% (297 случаев), ДТП - 8,4% (197 человек), падение с высоты - 7,7% (179 страховых случаев), умышленное убийство или травма - 5,5% (128 человек) и обвал - 4,1% (96 случаев).

Напомним, что спад промышленного производства в августе составил 1,6%.