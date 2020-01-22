В Україні на 28% зросла кількість профзахворювань у працівників

"У минулому році Фондом соцстрахування зареєстровано 2 410 професійних захворювань, на які складено акти за формою П-4. Кількість встановлених профзахворювань серед українських працівників зросла на понад 28% порівняно з 2018 роком", - вказали у відомстві.

Як зазначається, основними причинами набуття професійних захворювань є недосконалість механізмів та робочого інструменту, недосконалість технологічного процесу та неефективність роботи засобів індивідуального захисту.

Раніше соцстрах підрахував кількість "підопічних" працівників в Україні.

Нагадаємо, через травми на виробництві торік померли 410 працівників.