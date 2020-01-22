В Украине готовятся к визиту Макрона - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине готовятся к официальному визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
"Во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита Эммануэля Макрона в Украине", - пишут в МИД.
В то же время, дата визита - пока неизвестна.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрона согласился посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский и Макрона будут участвовать в проведении Пятого Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау.
Під час зустрічі @VasylBodnar з @EdePoncins обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту @EmmanuelMacron в Україну. pic.twitter.com/w22idvwk1r— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) January 22, 2020