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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Украине готовятся к визиту Макрона - МИД

Киев • УНН

 • 11678 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине готовятся к официальному визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

В Украине готовятся к визиту Макрона - МИД

"Во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном обсуждены ключевые элементы двустороннего диалога в 2020 году. Основной приоритет - подготовка официального визита Эммануэля Макрона в Украине", - пишут в МИД.

В то же время, дата визита - пока неизвестна.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрона согласился посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский и Макрона будут участвовать в проведении Пятого Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау.

Під час зустрічі @VasylBodnar з @EdePoncins обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту @EmmanuelMacron в Україну. pic.twitter.com/w22idvwk1r

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) January 22, 2020

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