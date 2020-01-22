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Путін, Зеленський і ще 40 лідерів: що ми знаємо про найбільшу дипломатичну подію Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Коли ізраїльські офіційні особи вперше почали планувати проведення П'ятого Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Освенцим-Біркенау, вони розраховували, що в ньому візьмуть участь 10 або, можливо, 15 світових лідерів або високопоставлених осіб, але невеликий саміт перетворився в найбільшу дипломатичну подію в історії Держави Ізраїль, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Путін, Зеленський і ще 40 лідерів: що ми знаємо про найбільшу дипломатичну подію Ізраїлю

"Тепер ми раді вітати більше 45 лідерів в Єрусалимі", - сказав генеральний директор канцелярії президента Харель Тубі.

Очікується, що на цьому тижні у Форумі фактично візьмуть участь делегації з 49 країн, включаючи 41 главу держави, яких будуть охороняти близько 10 тисяч поліцейських. Ізраїльські дипломати заявили, що навіть на похоронах Іцхака Рабина і Шимона Переса не було іноземних делегацій, подібних до тих, які планують бути присутніми на форумі Голокосту на цьому тижні.

У список учасників входять віцепрезидент США Майк Пенс, президент Росії Володимир Путін, британський принц Чарльз і президент Франції Еммануель Макрон, а також чотири королі і багато лідерів з таких країн, як Австралія, Канада, Німеччина, Італія та Аргентина, а також президенти європейської комісії, європейської ради та Європейського парламенту.

Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у заходах в рамках форуму.

В Офісі Президента повідомили також, що "програмою візиту також передбачені переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл".

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Повідомляється, що у вівторок вдень, 21 січня, перші державні діячі вже почали прибувати в аеропорт Бен-Гуріон.

Передбачається, що форум буде складатися з двох основних частин - державного обіду в офіційній резиденції президента Ізраїлю Рувена Рівліна в середу ввечері, 22 січня, і фактичної церемонії поминання в Яд Вашем в четвер, 23 січня, - але є й інші заходи, в яких взяли участь визначні гості.

Генерал-губернатор Австралії Девід Харлі в понеділок став першим главою іноземної держави, який прибув до Ізраїлю - рівно за тиждень до фактичної дати звільнення Освенцима 27 січня 1945 року.

Протягом наступного дня прибуло ще близько десятка лідерів.

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Близько 11 години вечора французький борт Макрона приземлився в Тель-Авіві, де його вітав міністр закордонних справ Ізраїлю.

Зустріч президента Франції з Нетаньяху і Рівліном запланована на середу. Він також зустрінеться з неофіційним лідером опозиції Ізраїлю, головою партії "Біло-білі" Бенні Ганцом.

Протягом дня прем'єр-міністр і президент зустрінуться з низкою іноземних гостей. Особливо цікавою може бути розмова Нетаньяху з Ненсі Пелосі, спікером Палати представників США, відзначає видання.

О 18:30 за місцевим часом світові лідери зберуться в резиденції президента для "офіційного прийому і вечері". Всього на заході візьмуть участь 250 гостей, яких обслуговуватимуть 200 осіб офіціантів і персоналу.

Президентська резиденція ще не опублікувала порядку розсадження гостей, але, за інформацією видання, немає ніяких шансів, що Путін буде сидіти поруч, скажімо, з Пенсом, бо жоден з них не буде присутній на обіді - обидва прибувають тільки в четвер вранці.

США будуть представляти Пелосі і Джаред Кушнер, зять Трампа.

Після десерту світові лідери зроблять групове фото і повернуться в свої готелі.

У четвер вранці, протягом однієї години, і Путін, і Пенс повинні приземлитися в Бен-Гуріоні. Президент Зеленський також прибуде до Ізраїлю 23-го.

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О 13:15 починається головна меморіальна церемонія на площі Варшавського гетто Яд Вашем. На відміну від вечері напередодні, список ораторів довгий і суперечливий. На додаток до Нетаньяху і Рівліна на зустрічі виступлять Макрон, Путін, Пенс, Принц Чарльз і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда не приїде на Всесвітній форум. Зокрема, через те, що йому не надали слова на заході. Також ЗМІ неодноразово повідомляли, що причина може бути пов'язана із виступом на форумі президента РФ.

Як пише видання, організатори єрусалимського заходу не бачили промов лідерів заздалегідь, що "викликало деяку стурбованість тим, що Путін може використовувати сцену не тільки для того, щоб похвалити Радянську Армію за звільнення Освенцима, а й для просування своєї нинішньої кампанії, спрямованої на те, щоб образити поляків за те, що вони нібито співпрацювали з нацистами".

Повідомляється, що у Путіна крім форуму заплановано безліч двосторонніх зустрічей в Ізраїлі. Чи передбачена зустріч президентів РФ і України програмами двох лідерів - на сьогодні залишається невідомим.

Як повідомлялося в УНН, в середу, 22 січня, Зеленський приїхав до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі.

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