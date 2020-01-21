Зеленський летить до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Ізраїлю, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц", - повідомили у пресслужбі.
Крім того зазначається, що програмою візиту також передбачені переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що введення подвійного громадянства - допоможе повернути частину діаспори з США.