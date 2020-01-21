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Зеленский летит в Израиль

Киев • УНН

 • 11666 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом отправляется в Израиль, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский летит в Израиль

"23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того отмечается, что программой визита также предусмотрены переговоры Президента Украины с руководством Государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Напомним, Зеленский заявил, что введение двойного гражданства - поможет вернуть часть диаспоры из США.

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