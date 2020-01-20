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Зеленський заявив, що введення подвійного громадянства - допоможе повернути частину діаспори з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна розглядає США як стратегічного партнера, розраховує на розширення обмінів і хотіла б створити стимули для повернення представників діаспори на батьківщину за рахунок реформи системи подвійного громадянства. Про це заявив в інтерв’ю проекту The Report Company, яке вийшло за підтримки видання Newsweek, Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Зеленський заявив, що введення подвійного громадянства - допоможе повернути частину діаспори з США

“США наш стратегічний партнер і ми дуже вдячні за те, що вони прийшли до нас на допомогу у важкий для нас час, — зазначив він. — У нашої молоді дуже позитивне ставлення до США і ми сподіваємося, що ще більше число наших молодих людей зможе отримати гарну освіту в американських університетах, які є кращими в світі. Ми раді тому, що люди відправляються туди і набираються досвіду, але ми також хочемо, щоб члени нашої діаспори в США могли вільно повертатися і тому ми працюємо над реформою системи подвійного громадянства”.

За словами Володимира Зеленського, “для того, щоб здобути перемогу в боротьбі з корупцією ми повинні впроваджувати цифровізацію”. “І тут у нас близькі інтереси, оскільки в Україні багато блискучих IT-фахівців, а США — це світовий центр IT-технологій, — продовжував він. — Зараз українці працюють на американські технологічні компанії, але ми хотіли б, щоб з’явилося більше українських компаній з тим, щоб ми створювали товари тут і продавали через кордон”.

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Президент України відзначив також, що співпраця з США йде в таких областях, як космос і атомна енергетика. “Ми бачимо більш широкі перспективи для інвестицій у видобуток нафти і газу на нашій території, а також в сфері операцій з нерухомістю”, — додав він.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський вважає за потрібне не втручати політику в питання про назву пам’ятників і вулиць в Україні, а так само вважає, що варто називати пам’ятники і вулиці на честь тих людей, чиї імена не провокують конфлікт. Про це він заявив в інтерв’ю The Times of Israel, коментуючи, що Україну “втягнули в протиріччя навколо президента Трампа”.

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