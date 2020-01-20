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Зеленский заявил, что введение двойного гражданства - поможет вернуть часть диаспоры с США

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Украина рассматривает США как стратегического партнера, рассчитывает на расширение обменов и хотела бы создать стимулы для возвращения представителей диаспоры на родину за счет реформы системы двойного гражданства. Об этом заявил в интервью проекту The Report Company, которое вышло при поддержке издания Newsweek, Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Зеленский заявил, что введение двойного гражданства - поможет вернуть часть диаспоры с США

“США наш стратегический партнер и мы очень благодарны за то, что они пришли к нам на помощь в трудное для нас время, — отметил он. — У нашей молодежи очень позитивное отношение к США и мы надеемся, что еще большее число наших молодых людей сможет получить хорошее образование в американских университетах, которые являются лучшими в мире. Мы рады тому, что люди отправляются туда и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы члены нашей диаспоры в США могли свободно возвращаться и поэтому мы работаем над реформой системы двойного гражданства”.

По словам Владимира Зеленского, “для того, чтобы одержать победу в борьбе с коррупцией мы должны внедрять цифровизацию”. “И здесь у нас близкие интересы, поскольку в Украине много блестящих IT-специалистов, а США — это мировой центр IT-технологий, — продолжал он. — Сейчас украинцы работают на американские технологические компании, но мы хотели бы, чтобы появилось больше украинских компаний с тем, чтобы мы создавали товары здесь и продавали из за рубеж”.

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Президент Украины отметил также, что сотрудничество с США идет в таких областях, как космос и атомная энергетика. “Мы видим более широкие перспективы для инвестиций в добычу нефти и газа на нашей территории, а также в сфере операций с недвижимостью”, — добавил он.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский считает нужным не вмешивать политику в вопрос о названии памятников и улиц в Украине, а так же считает, что следует называть памятники и улицы в честь тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, комментируя, что Украину “втянули в противоречие вокруг президента Трампа”.

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