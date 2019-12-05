Історія людини, яка нікому не вірить: про що йдеться у статті Time про Зеленського

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Напередодні першої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, яка повинна відбутися 9 грудня, під час переговорів у “нормандському форматі” в Парижі, кореспондент журналу Time Саймон Шустер поспілкувався з Президентом України, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Саймон Шустер вперше зустрівся з Володимиром Зеленським у березні 2019 року в розпал його передвиборної кампанії. Тоді майбутній президент України поцікавився у журналіста його думкою про Дональда Трампа. “Нормальний хлопець?”, — запитав тоді Зеленський і сам висловив упевненість, що вони “з усім розберуться” і “відмінно порозуміються”. Через кілька місяців телефонна розмова Трампа із Зеленським започаткувала процедуру імпічменту президента США, а український президент, як пише Шустер, виявився в центрі “найбільшої політичної драми світу”. В кінці листопада журналіст знову зустрівся із Зеленським під час інтерв’ю, яке він дав декільком великим західним виданням.

Президент України підкреслив, що не боїться питань про імпічмент, але насправді, зі спостереження американського журналіста, намагався не відповідати на ті, що стосуються суті звинувачень на адресу Трампа. Єдине, на чому наполягав Президент України, — що він ніколи не проводив переговори за принципом “послуга за послугу”: розслідування проти сім’ї Джо Байдена в обмін на військову і фінансову допомогу.

“Це просто не моє”, — стверджує Зеленський, який, на думку Шустера, “не хоче занурюватися в політичні розбірки в таборі свого найважливішого союзника ще глибше”.

За минулі 8 місяців, пише Шустер, “Зеленський постарів і змінився значно більше, ніж можна було очікувати. Він не просто втомився або став більш реалістичним, а підхопив політичну хворобу, яку сам свого часу ненавидів і хотів вилікувати — цинізм”. На питання, чи вірить він Володимиру Путіну, Зеленський відповів, що “не вірить взагалі нікому”, в тому числі найближчим соратникам. “Політика — це не точна наука... Ніхто не має права довіряти. У всіх є інтереси”, — каже Зеленський.

У Зеленського є підстави так думати, вважає Шустер, і справа не тільки в Трампі або Путіна. Як пише журналіст, за два дні до їх зустрічі президент України мав розмову з Ангелою Меркель. Вона завжди була прихильницею жорстких санкцій проти Росії, а тепер підтримує будівництво трубопроводу “Північний потік-2”, який позбавить Україну 3 мільярдів доларів на рік. Єдина надія щось змінити — американські санкції, проте й вона тане з відходом з адміністрації Трампа радника з національної безпеки Джона Болтона і інших “яструбів”. Тим часом Еммануель Макрон діагностує “смерть мозку” НАТО і закликає сприймати Росію як партнера, а не як противника. Коли хтось із журналістів цікавиться, як Зеленський відноситься до цієї фрази, той тільки перепитує: “Він правда це сказав?”.

Його власна програма — не дозволити зробити Україну шматком на карті, на шахівниці великих глобальних гравців, “так щоб хтось міг кидатися нами, використовувати як прикриття, як частину якоїсь угоди”. У той же час він виключає повернення Донбасу силою. “Я не можу послати їх (війська) туди. Як? Скільки загине? Сотні тисяч, після чого почнеться тотальна війна спочатку тут, потім по всій Європі”, — наполягає Зеленський.

TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc

— TIME (@TIME) December 5, 2019

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