Зеленский приехал в Швейцарию для участия в Давосском форуме
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.
"Глава государства примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Предусмотрено выступление Владимира Зеленского во время Давосского форума", - говорится в сообщении.
Также, Зеленский встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова в составе украинской делегации отправилась на WEF в Давосе, где вместе с Президентом Владимиром Зеленским проведет встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
Как сообщалось, премьер Алексей Гончарук также будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.
Так, 21 января в Давосе стартовал 50-й Всемирный экономический форум, и первый день уже успел порадовать участников и любознательных зрителей интересными событиями.