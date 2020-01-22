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Зеленский приехал в Швейцарию для участия в Давосском форуме

Киев • УНН

 • 12045 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Зеленский приехал в Швейцарию для участия в Давосском форуме

"Глава государства примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Предусмотрено выступление Владимира Зеленского во время Давосского форума", - говорится в сообщении.

Также, Зеленский встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова в составе украинской делегации отправилась на WEF в Давосе, где вместе с Президентом Владимиром Зеленским проведет встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Как сообщалось, премьер Алексей Гончарук также будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.

Так, 21 января в Давосе стартовал 50-й Всемирный экономический форум, и первый день уже успел порадовать участников и любознательных зрителей интересными событиями.

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