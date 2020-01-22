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Маркарова їде у Давос: разом із Зеленським зустрінеться з головою МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова сьогодні у складі української делегації вирушає на Всесвітній економічний форум (WEF) у швейцарському Давосі, де разом із Президентом України Володимиром Зеленським проведе зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Маркарова їде у Давос: разом із Зеленським зустрінеться з головою МВФ

"Сьогодні міністерка фінансів Оксана Маркарова у складі української делегації вирушає в Давос для участі у ювілейній - 50-тій - сесії Всесвітнього економічного форуму", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, цього року WEF збирає близько 3 тис. учасників із 117 країн та лідерів 53 держав та урядів.

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"Оксана Маркарова братиме участь у зустрічах Президента України Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, з очільниками компаній SOCAR і Cargill, а також у засіданні Національної інвестиційної ради", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо, Президент Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії та візьме участь на форумі у Давосі.

Прем’єр Олексій Гончарук також перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - у Давосі.

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