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Маркарова едет в Давос: вместе с Зеленским встретится с главой МВФ

Киев • УНН

 • 19139 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова сегодня в составе украинской делегации отправляется на Всемирный экономический форум (WEF) в Давосе, где вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским проведет встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Маркарова едет в Давос: вместе с Зеленским встретится с главой МВФ

"Сегодня министр финансов Оксана Маркарова в составе украинской делегации отправляется в Давос для участия в юбилейной - 50-й - сессии Всемирного экономического форума", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в этом году WEF собирает около 3 тыс. участников из 117 стран и лидеров 53 государств и правительств.

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"Оксана Маркарова будет участвовать во встречах Президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также в заседании Национального инвестиционного совета", - добавили в Минфине.

Напомним, Президент Зеленский едет с рабочим визитом в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе.

Премьер Алексей Гончарук также будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.

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