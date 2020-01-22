Маркарова едет в Давос: вместе с Зеленским встретится с главой МВФ

"Сегодня министр финансов Оксана Маркарова в составе украинской делегации отправляется в Давос для участия в юбилейной - 50-й - сессии Всемирного экономического форума", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в этом году WEF собирает около 3 тыс. участников из 117 стран и лидеров 53 государств и правительств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый день Давоса: Трамп, Тунберг и российские шпионы

"Оксана Маркарова будет участвовать во встречах Президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также в заседании Национального инвестиционного совета", - добавили в Минфине.

Напомним, Президент Зеленский едет с рабочим визитом в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе.

Премьер Алексей Гончарук также будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.