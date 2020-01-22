Зеленський приїхав до Швейцарії для участі у Давоському форумі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (WEF) в Давосі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.
"Глава держави візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Передбачено виступ Володимира Зеленського під час Давоського форуму", - йдеться в повідомленні.
Також, Зеленський зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.
Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова у складі української делегації вирушила на WEF у Давосі, де разом із Президентом Володимиром Зеленським проведе зустріч із головою МВФ Кристаліною Георгієвою.
Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук також перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - у Давосі.
Так, 21 січня в Давосі стартував 50-й Всесвітній економічний форум, і перший день вже встиг порадувати учасників і допитливих глядачів цікавими подіями.