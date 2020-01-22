Путин, Зеленский и ещё 40 лидеров: что мы знаем о крупнейшем дипломатическом событии Израиля

"Теперь мы рады приветствовать более 45 лидеров в Иерусалиме", - сказал генеральный директор канцелярии президента Харель Туби.

Фактически, ожидается, что на этой неделе в Форуме примут участие делегации из 49 стран, включая 41 глав государств, которые будут охранять около 10 тысяч полицейских. Израильские дипломаты заявили, что даже на похоронах Ицхака Рабина и Шимона Переса не было иностранных делегаций, подобных тем, которые планируют присутствовать на форуме Холокоста на этой неделе.

В список участников входят вице-президент США Майк Пенс, президент России Владимир Путин, британский принц Чарльз и президент Франции Эммануэль Макрон, а также четыре короля и многие лидеры из таких стран, как Австралия, Канада, Германия, Италия и Аргентина, а также президенты Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента.

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в мероприятиях в рамках форума.

В Офисе Президента сообщили также, что "программой визита также предусмотрены переговоры Президента Украины с руководством Государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский летит в Израиль.

Сообщается, что во вторник днем, 21 января, первые государственные деятели уже начали прибывать в аэропорт Бен-Гурион.

Предполагается, что форум будет состоять из двух основных частей - государственного обеда в официальной резиденции президента Израиля Рувена Ривлина в среду вечером, 22 января, и фактической церемонии поминовения в Яд Вашем в четверг, 23 января, - но есть и другие мероприятия, в которых приняли участие видные гости.

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Харли в понедельник стал первым главой иностранного государства, который прибыл в Израиль - ровно за неделю до фактической даты освобождения Освенцима 27 января 1945 года.

В течение следующего дня прибыло еще около десятка лидеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нетаньяху на заседании Кабмина Израиля прокомментировал катастрофу украинского Boeing.

Около 11 часов вечера французский борт Макрона приземлился в Тель-Авиве, где его приветствовал министр иностранных дел Израиля.

Встреча президента Франции с Нетаньяху и Ривлином запланирована на среду. Он также встретится с неофициальным лидером оппозиции Израиля, главой партии "Бело-белые" Бенни Ганцем.

В течение дня премьер-министр и президент встретятся с рядом иностранных гостей. Особенно интересным может быть разговор Нетаньяху с Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США, отмечает издание.

В 18:30 по местному времени мировые лидеры соберутся в резиденции президента для "официального приема и ужина". Всего на мероприятии примут участие 250 гостей, которых обслужат 200 официантов и персонал.

Президентская резиденция еще не опубликовала рассадки гостей, но, по информации издания, нет никаких шансов, что Путин будет сидеть рядом, скажем, с Пенсом, ибо ни один из них не будет присутствовать на обеде - оба прибывают только в четверг утром. США будут представлять Пелоси и Джаред Кушнер, зять Трампа.

После десерта мировые лидеры сделают групповое фото и вернутся в свои отели.

В четверг утром, в течение одного часа, и Путин, и Пенс должны приземлиться в Бен-Гурионе. Президент Зеленский также прибудет в Израиль 23-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спикер парламента Польши заявил, что "Дуда должен был пригласить Путина на годовщину в Освенцим".

В 13:15 начинается главная мемориальная церемония на площади Варшавского гетто Яд Вашем. В отличие от ужина накануне, список ораторов длинный и противоречивый. В дополнение к Нетаньяху и Ривлину на встрече выступят Макрон, Путин, Пенс, Принц Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее стало известно, что президент Польши Дуда не приедет на Всемирный форум. В частности, из-за того, что ему не предоставили слова на западе. Также СМИ неоднократно сообщали, что причина может быть связана с выступлением на форуме президента РФ.

Как пишет издание, организаторы иерусалимского мероприятия не видели речей лидеров заранее, что "вызвало некоторую обеспокоенность тем, что Путин может использовать сцену не только для того, чтобы похвалить Советскую Армию за освобождение Освенцима, но и для продвижения своей нынешней кампании, направленной на то, чтобы оскорбить поляков за то, что они якобы сотрудничали с нацистами".

Сообщается, что у Путина кроме форума запланировано множество двусторонних встреч в Израиле. Предусмотрена ли встреча президентов РФ и Украины программами двух лидеров - на сегодняшний день пока неизвестно.

Как сообщалось в УНН, в среду, 22 января, Зеленский приехал в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме.