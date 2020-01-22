Путин, Зеленский и ещё 40 лидеров: что мы знаем о крупнейшем дипломатическом событии Израиля

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 9234 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 17377 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 35735 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 73764 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 136380 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 142518 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 203857 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 198914 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 417775 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230757 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 25770 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 18599 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 23369 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 20262 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 11286 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 170111 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 157280 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 244404 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 417778 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 523123 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 73772 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 52616 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 50843 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 57425 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87780 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Путин, Зеленский и ещё 40 лидеров: что мы знаем о крупнейшем дипломатическом событии Израиля

Киев • УНН

 • 14981 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Когда израильские официальные лица впервые начали планировать проведение Пятого Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау, они рассчитывали, что в нем примут участие 10 или, возможно, 15 мировых лидеров или высокопоставленных лиц, но небольшой саммит превратился в крупнейшее дипломатическое событие в истории Государства Израиль, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Путин, Зеленский и ещё 40 лидеров: что мы знаем о крупнейшем дипломатическом событии Израиля

"Теперь мы рады приветствовать более 45 лидеров в Иерусалиме", - сказал генеральный директор канцелярии президента Харель Туби.

Фактически, ожидается, что на этой неделе в Форуме примут участие делегации из 49 стран, включая 41 глав государств, которые будут охранять около 10 тысяч полицейских. Израильские дипломаты заявили, что даже на похоронах Ицхака Рабина и Шимона Переса не было иностранных делегаций, подобных тем, которые планируют присутствовать на форуме Холокоста на этой неделе.

В список участников входят вице-президент США Майк Пенс, президент России Владимир Путин, британский принц Чарльз и президент Франции Эммануэль Макрон, а также четыре короля и многие лидеры из таких стран, как Австралия, Канада, Германия, Италия и Аргентина, а также президенты Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента.

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в мероприятиях в рамках форума.

В Офисе Президента сообщили также, что "программой визита также предусмотрены переговоры Президента Украины с руководством Государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский летит в Израиль.

Сообщается, что во вторник днем, 21 января, первые государственные деятели уже начали прибывать в аэропорт Бен-Гурион.

Предполагается, что форум будет состоять из двух основных частей - государственного обеда в официальной резиденции президента Израиля Рувена Ривлина в среду вечером, 22 января, и фактической церемонии поминовения в Яд Вашем в четверг, 23 января, - но есть и другие мероприятия, в которых приняли участие видные гости.

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Харли в понедельник стал первым главой иностранного государства, который прибыл в Израиль - ровно за неделю до фактической даты освобождения Освенцима 27 января 1945 года.

В течение следующего дня прибыло еще около десятка лидеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нетаньяху на заседании Кабмина Израиля прокомментировал катастрофу украинского Boeing.

Около 11 часов вечера французский борт Макрона приземлился в Тель-Авиве, где его приветствовал министр иностранных дел Израиля.

Встреча президента Франции с Нетаньяху и Ривлином запланирована на среду. Он также встретится с неофициальным лидером оппозиции Израиля, главой партии "Бело-белые" Бенни Ганцем.

В течение дня премьер-министр и президент встретятся с рядом иностранных гостей. Особенно интересным может быть разговор Нетаньяху с Нэнси Пелоси, спикером Палаты представителей США, отмечает издание.

В 18:30 по местному времени мировые лидеры соберутся в резиденции президента для "официального приема и ужина". Всего на мероприятии примут участие 250 гостей, которых обслужат 200 официантов и персонал.

Президентская резиденция еще не опубликовала рассадки гостей, но, по информации издания, нет никаких шансов, что Путин будет сидеть рядом, скажем, с Пенсом, ибо ни один из них не будет присутствовать на обеде - оба прибывают только в четверг утром. США будут представлять Пелоси и Джаред Кушнер, зять Трампа.

После десерта мировые лидеры сделают групповое фото и вернутся в свои отели.

В четверг утром, в течение одного часа, и Путин, и Пенс должны приземлиться в Бен-Гурионе. Президент Зеленский также прибудет в Израиль 23-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спикер парламента Польши заявил, что "Дуда должен был пригласить Путина на годовщину в Освенцим".

В 13:15 начинается главная мемориальная церемония на площади Варшавского гетто Яд Вашем. В отличие от ужина накануне, список ораторов длинный и противоречивый. В дополнение к Нетаньяху и Ривлину на встрече выступят Макрон, Путин, Пенс, Принц Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее стало известно, что президент Польши Дуда не приедет на Всемирный форум. В частности, из-за того, что ему не предоставили слова на западе. Также СМИ неоднократно сообщали, что причина может быть связана с выступлением на форуме президента РФ.

Как пишет издание, организаторы иерусалимского мероприятия не видели речей лидеров заранее, что "вызвало некоторую обеспокоенность тем, что Путин может использовать сцену не только для того, чтобы похвалить Советскую Армию за освобождение Освенцима, но и для продвижения своей нынешней кампании, направленной на то, чтобы оскорбить поляков за то, что они якобы сотрудничали с нацистами".

Сообщается, что у Путина кроме форума запланировано множество двусторонних встреч в Израиле. Предусмотрена ли встреча президентов РФ и Украины программами двух лидеров - на сегодняшний день пока неизвестно.

Как сообщалось в УНН, в среду, 22 января, Зеленский приехал в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46