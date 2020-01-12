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Нетаньяху на засіданні кабміну Ізраїлю прокоментував катастрофу українського Boeing

Нетаньяху на засіданні кабміну Ізраїлю прокоментував катастрофу українського Boeing

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньяху під час засідання кабінету міністрів країни прокоментував катастрофу українського авіалайнера в Ірані та закликав західні країни посилити санкційний тиск на Тегеран, пише УНН з посиланням на канцелярію Нетаньяху.

Нетаньяху, виступаючи перед міністрами свого уряду, знову звинуватив Тегеран у брехні.

“Іран брехав. Так само, як вони брехали про свою секретну ядерну програму, вони тепер брешуть про інцидент з українським літаком. Вони знали з самого початку, що вони його збили, вони знали, що це було зроблено ненавмисно, але брехали вони навмисно, вони обдурили весь світ”, — сказав Нетаньяху і додав, що “висловлює співчуття жертвам обману і халатності Ірану”.

“Я вітаю введення президентом США Дональдом Трампом нових дуже жорстких санкцій щодо цього (іранського) режиму. Повинен сказати, що це було зроблено і в зв’язку з рішенням Ірану прискорити процес збагачення урану. Я закликаю Велику Британію, Францію і Німеччину приєднатися до зусиль США”, — розповсюдила висловлювання Нетаньяху його канцелярія. “Ізраїль не дозволить Ірану розробити ядерну зброю”, — додав прем’єр.

איראן מדכאת את עמה ומרכזת את הטרור בכל המזרח התיכון. היא גרמה למותם של 176 אנשים חפים מפשע ושיקרה לקהילה הבינלאומית.

אני אמשיך להוביל מאבק ללא פשרות נגד התבססותה של איראן בצפון ישראל ונגד הניסיונות שלה להשיג יכולות גרעיניות.

אנחנו שולחים תנחומים למשפחות הנספים. pic.twitter.com/CQMAIcuH8C

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 12, 2020

Варто додати, що розмір компенсацій сім’ям загиблих під час катастрофи літака в Тегерані поки не визначений, він буде залежати від досягнутих українською та іранською сторонами домовленостей. Про це заявив у неділю голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар.

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