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В Ірані повідомили, яким чином Тегеран та Київ домовляться щодо компенсацій через збиття літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Розмір компенсацій сім’ям загиблих під час катастрофи літака в Тегерані поки не визначений, він буде залежати від досягнутих українською та іранською сторонами домовленостей. Про це заявив у неділю голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, пише УНН.

“Оскільки катастрофа українського літака не є рядовим випадком, виплата компенсацій залежить від домовленостей Ірану і України”, — наводить його слова агентство IRNA.

За словами чиновника, “літак був застрахований однією з українських компаній”. “Тому збиток, який був заподіяний місцевим будівлям і зеленим насадженням, буде відшкодовано українською страховою компанією”, — зазначив він.

8 січня Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” зазнав аварії через декілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. За даними міністра закордонних справ України Вадима Пристайко, загинули 176 осіб: громадяни Афганістану, Німеччини, Ірану, Канади та України, а також піддані Великої Британії і Швеції.

#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

Зазначимо, що у парламенті Ірану заявили, що збитий український літак не затьмарює заслуги КВІР перед країною.

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