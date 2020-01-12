В Ірані повідомили, яким чином Тегеран та Київ домовляться щодо компенсацій через збиття літака МАУ

КИЇВ. 12 січня. УНН. Розмір компенсацій сім’ям загиблих під час катастрофи літака в Тегерані поки не визначений, він буде залежати від досягнутих українською та іранською сторонами домовленостей. Про це заявив у неділю голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, пише УНН.