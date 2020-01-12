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У парламенті Ірану заявили, що: збитий український літак не затьмарює заслуги КВІР перед країною

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Збитий помилково український літак є величезною втратою, але ця обставина не затьмарює заслуги Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) перед Іраном. Про це заявив у неділю депутат іранського меджлісу (парламенту) Ахмад Аліреза Бейг за підсумками закритої зустрічі парламентарів з командувачем КВІР Хосейном Саламі, зазначає УНН.

“Ця помилка (збитий літак) є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який протягом всієї своєї історії захищав нашу країну”, — наводить слова Алірези Бейг агентство Mehr.

Він додав, що “не можна руйнувати цю структуру”. За словами депутата, на закритій зустрічі “консерватори і реформатори одноголосно підтримали КВІР”.

12 січня в Меджлісі пройшла закрита зустріч з главою КВІР, присвячена загибелі командувача силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Касема Сулеймані, атакам іранських ЗС по військових базах США в Іраку, а також катастрофи українського літака.

Як передавав УНН, в Ірані створили робочу групу для консульської допомоги жертвам авіакатастрофи.

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