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В Ірані створили робочу групу для консульської допомоги жертвам авіакатастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Спеціальна робоча група для допомоги у вирішенні консульських питань жертв катастрофи лайнера Boeing 737 “Міжнародних авіаліній України” була створена в Ірані. Про це повідомив офіційний представник МЗС республіки Аббас Мусаві, слова якого передає агентство Mehr, пише УНН.

За словами Мусаві, групі, що відноситься до одного з підрозділів іранського дипвідомства, було доручено негайно почати роботу по консульської допомоги відповідно до запитів сімей жертв трагедії. Він висловив надію, що такий захід допоможе хоча б в малому ступені полегшити страждання рідних загиблих.

Варто також нагадати, що орган розслідувань щодо авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь у роботі з обома “чорними скриньками” збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота відбудеться в Україні.

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