Нетаньяху на заседании Кабмина Израиля прокомментировал катастрофу украинского Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров страны прокомментировал катастрофу украинского авиалайнера в Иране и призвал западные страны усилить санкционное давление на Тегеран, пишет УНН со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.
Нетаньяху, выступая перед министрами своего правительства, вновь обвинил Тегеран во лжи.
“Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно, они обманули весь мир”, — сказал Нетаньяху и добавил, что “выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана”.
“Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США”, — распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. “Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие”, — добавил премьер.
איראן מדכאת את עמה ומרכזת את הטרור בכל המזרח התיכון. היא גרמה למותם של 176 אנשים חפים מפשע ושיקרה לקהילה הבינלאומית.
אני אמשיך להוביל מאבק ללא פשרות נגד התבססותה של איראן בצפון ישראל ונגד הניסיונות שלה להשיג יכולות גרעיניות.
אנחנו שולחים תנחומים למשפחות הנספים. pic.twitter.com/CQMAIcuH8C
Стоит добавить, что размер компенсаций семьям погибших при крушении самолета в Тегеране пока не определен, он будет зависеть от достигнутых украинской и иранской сторонами договоренностей. Об этом заявил в воскресенье глава отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.