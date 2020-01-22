В Україні готуються до візиту Макрона - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні готуються до офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
"Під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту Еммануеля Макрона в Україну", - пишуть в МЗС.
Водночас, дата візиту – наразі невідома.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон погодився відвідати Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський і Макрон братимуть участь у проведенні П'ятого Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Освенцим-Біркенау.
Під час зустрічі @VasylBodnar з @EdePoncins обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту @EmmanuelMacron в Україну. pic.twitter.com/w22idvwk1r— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) January 22, 2020