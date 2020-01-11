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Макрон погодився приїхати до України – Офіс Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон погодився відвідати Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

"Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі "Україна – Франція – Німеччина" найближчим часом. Еммануель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Дата візиту Макрона поки не повідомляється.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський з Макроном домовилися про залучення Франції до розшифровки "чорних скриньок" збитого Іраном українського літака МАУ.

Українські Національні Новини

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