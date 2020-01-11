Макрон погодився приїхати до України – Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон погодився відвідати Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі "Україна – Франція – Німеччина" найближчим часом. Еммануель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.
Дата візиту Макрона поки не повідомляється.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський з Макроном домовилися про залучення Франції до розшифровки "чорних скриньок" збитого Іраном українського літака МАУ.