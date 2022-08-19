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В Украине 48% школ готовы к обучению в очной или смешанной форме – МОН

Киев • УНН

 • 167104 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине 48% школ готовы к очной или смешанной форме обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, передает УНН.

В Украине 48% школ готовы к обучению в очной или смешанной форме – МОН

Цитата

«Идут активные работы комиссии по восстановлению способности обучения в безопасности. 5 июля было только 11% школ, которые в отношении ситуации безопасности готовы были принять в очном или смешанном формате. На сегодняшний день уже есть цифра 41%, а в целом по школам это 48% готовности к очной или смешанной учебе», - рассказал Шкарлет.

Детали

По его словам, на сегодняшний день в очной форме обучения планируют начать работу примерно 3 тысячи школ.

«В смешанном формате 4 тысячи школ и дистанционно это 5700 школ. Но я надеюсь, что все-таки мы сможем убедить родителей, что школа является территорией безопасности», - сказал Шкарлет.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны, начатой ​​россией в Украине.

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