В Украине 48% школ готовы к обучению в очной или смешанной форме – МОН

Цитата

«Идут активные работы комиссии по восстановлению способности обучения в безопасности. 5 июля было только 11% школ, которые в отношении ситуации безопасности готовы были принять в очном или смешанном формате. На сегодняшний день уже есть цифра 41%, а в целом по школам это 48% готовности к очной или смешанной учебе», - рассказал Шкарлет.

Детали

По его словам, на сегодняшний день в очной форме обучения планируют начать работу примерно 3 тысячи школ.

«В смешанном формате 4 тысячи школ и дистанционно это 5700 школ. Но я надеюсь, что все-таки мы сможем убедить родителей, что школа является территорией безопасности», - сказал Шкарлет.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны, начатой ​​россией в Украине.